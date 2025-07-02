Adıyaman Belediyesi Yaz Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi, kent genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda yaz bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle bitkilerin sağlıklı gelişimini desteklemek ve vatandaşların konforunu artırmak amacıyla kapsamlı bakım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sulama sistemlerini güçlendirerek bitkilerin su ihtiyacını en verimli şekilde karşılıyor. Ayrıca, aşırı sıcaklardan kaynaklanabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek için gölgelik alanlar oluşturuluyor ve düzenli bakım çalışmalarıyla yeşil alanların canlılığı korunuyor.

Yeşil alanların estetik görünümünü ve sağlığını korumak amacıyla başlatılan budama çalışmaları kapsamında, ağaçların kuruyan ve zarar gören dalları temizleniyor. Böylece hem bitkilerin sağlıklı gelişimi destekleniyor hem de parkların görsel bütünlüğü güçlendiriliyor.

Çim alanlarında ise düzenli biçme, gübreleme ve sulama çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Sağlıklı ve dayanıklı çim zeminleri oluşturularak, vatandaşların yaz sıcaklarında daha yeşil ve ferah ortamlarda vakit geçirmesi hedefleniyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, genç ağaçların, çiçeklerin ve çimenlerin korunmasına büyük önem veriyor. Yetkililer, yapılan bakım çalışmalarının şehrin estetik değerini yükselttiğini ve halkın daha sağlıklı ortamlarda vakit geçirmesine katkı sağladığını belirtiyor.

Belediye, önümüzdeki süreçte vatandaşları yeşil alanların korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlıyor. Yetkililer, tüm vatandaşları park ve bahçelere sahip çıkmaya ve doğaya karşı daha duyarlı olmaya davet etti. - ADIYAMAN