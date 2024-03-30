Adıyaman Belediyesi Yeni Bina İnşaatına Başladı

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Adıyaman Belediyesi tarafından 6 Şubat depremlerinde yıkılan belediye binasının yerine yapılacak olan yeni belediye binası inşaatı çalışmalarına başlandı.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve büyük yıkımlara sebep olan depremlerde en çok etkilenen illerin başında gelen Adıyaman'ın belediye binası ilk depremde yıkılmıştı.

Adıyaman Belediyesi, depremde yıkılan binasının ardından geçici olarak yeni yapılan Adıyaman Valiliği İl Özel İdare binasında hizmet vermeye başlamıştı. Yeni belediye binasında kalıcı hizmetini sürdürmek amacıyla harekete geçen Adıyaman Belediyesi, Sümerevler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ve belediyeye ait olan eski Su İşleri Müdürlüğü'nün yerinde planlanan inşaat çalışmalarına başladı.

Adıyaman'ın yeni belediye binasının yapılacağı alanda başlatılan temel kazısını ve çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yetkililerden bilgi aldı.

Aldığı bilgiler doğrultusunda açıklama yapan Başkan Kılınç, "Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Eski su işleri binamızın yerinde yeni belediye binamızın inşaatına başlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 5 bin metrekare taban alan ve 10 bin metrekare kapalı alan olmak üzere otopark ile birlikte zemin artı iki kat olacak. Şehrimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edilerek son derece güzel ve efektif bir bina olacak. Yaklaşık 380 gün içerisinde bitimi planlanıyor. Şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN