Kadın voleybol takımı namağlup şampiyon oldu

Adıyaman Belediye spor Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu Bölgesel Lig final maçında Besnispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Sezonu namağlup tamamlayan takım, elde ettiği başarıyla 2. Lig terfi maçlarına yükseldi. Karşılaşmayı tribünden takip eden Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere müsabaka sonunda sahaya inerek sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti, şampiyonluk kupasını takdim etti. Tutdere yaptığı açıklamada, namağlup şampiyonluk elde eden kulüp yönetimini, teknik heyeti ve sporcuları kutlayarak 2. Lig terfi maçlarında başarılar diledi. Kadın sporcuların ortaya koyduğu azim ve mücadelenin takdirle karşılandığını belirten Tutdere, Adıyaman'ın spor alanındaki gelişiminin sürdürüleceğini ifade etti. - ADIYAMAN