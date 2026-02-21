Kadın voleybol takımı namağlup şampiyon oldu - Son Dakika
Kadın voleybol takımı namağlup şampiyon oldu

Kadın voleybol takımı namağlup şampiyon oldu
21.02.2026 15:34  Güncelleme: 15:35
Adıyaman Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu Bölgesel Lig final maçında Besnispor'u 3-0 mağlup ederek namağlup şampiyonluğa ulaştı ve 2. Lig terfi maçlarına yükselmeye hak kazandı.

Adıyaman Belediye spor Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu Bölgesel Lig final maçında Besnispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Sezonu namağlup tamamlayan takım, elde ettiği başarıyla 2. Lig terfi maçlarına yükseldi. Karşılaşmayı tribünden takip eden Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere müsabaka sonunda sahaya inerek sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti, şampiyonluk kupasını takdim etti. Tutdere yaptığı açıklamada, namağlup şampiyonluk elde eden kulüp yönetimini, teknik heyeti ve sporcuları kutlayarak 2. Lig terfi maçlarında başarılar diledi. Kadın sporcuların ortaya koyduğu azim ve mücadelenin takdirle karşılandığını belirten Tutdere, Adıyaman'ın spor alanındaki gelişiminin sürdürüleceğini ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın voleybol takımı namağlup şampiyon oldu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kadın voleybol takımı namağlup şampiyon oldu - Son Dakika
