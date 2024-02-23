Adıyaman Besni İlçe Devlet Hastanesi'ne 4 yeni uzman doktor atandı - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman Besni İlçe Devlet Hastanesi'ne 4 yeni uzman doktor atandı

Adıyaman Besni İlçe Devlet Hastanesi\'ne 4 yeni uzman doktor atandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Besni İlçe Devlet Hastanesi'ne 4 yeni uzman doktor ataması yapıldı. Atamalar kapsamında enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile bir radyoloji uzmanı görevlendirildi.

23.02.2024 11:18
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Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman Besni İlçe Devlet Hastanesi'ne 4 yeni uzman doktor ataması yapıldı.

Sağlık Bakanlığı 115. Dönem Devlet Hizmet Yükümlüğü kurası kapsamında münhal doktor kadrosu atamaları kapsamında Besni'ye 4 yeni uzman doktor ataması yapıldı. Besni İlçe Sağlık Müdürlüğü enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile bir radyoloji uzmanı olmak üzere toplamda 4 doktor ataması yapıldığını duyurdu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Besni İlçe Devlet Hastanesi'ne 4 yeni uzman doktor atandı - Son Dakika

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