Adıyaman Besni İlçe Devlet Hastanesi\'ne 4 yeni uzman doktor atandı

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Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman Besni İlçe Devlet Hastanesi'ne 4 yeni uzman doktor ataması yapıldı.

Sağlık Bakanlığı 115. Dönem Devlet Hizmet Yükümlüğü kurası kapsamında münhal doktor kadrosu atamaları kapsamında Besni'ye 4 yeni uzman doktor ataması yapıldı. Besni İlçe Sağlık Müdürlüğü enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile bir radyoloji uzmanı olmak üzere toplamda 4 doktor ataması yapıldığını duyurdu. - ADIYAMAN