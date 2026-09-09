Adıyaman Çelikhan'da Korucak köy yolunda bakım onarım çalışmaları sürüyor
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Korucak köyünde, Kaymakamlık köylere hizmet götürme birliği tarafından yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarla ulaşımın güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedeflenirken, Kaymakam Özgür Pelvan köylerin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirtti.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Korucak köyünde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Çelikhan Kaymakamlığı köylere hizmet götürme birliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, köy yolunda ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Ekipler, yol güzergahında gerekli bakım ve düzenlemeleri yaparak ulaşım şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmaların vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sürdürüldüğünü belirten Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, "Köylerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, vatandaşlarımızın daha güvenli ve rahat ulaşım sağlaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
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