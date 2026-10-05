Adıyaman Çelikhan\'da salep desteğiyle 10 üreticiye 90 kilogram salep yumrusu verildi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, alternatif ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 10 üreticiye toplam 90 kilogram salep yumrusu teslim edildi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Çelikhan Kaymakamlığı tarafından finanse edilen, Çelikhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Alternatif katma değeri yüksek salep üretiminin geliştirilmesi projesi" kapsamında üreticilere salep yumrusu desteği sağlandı.

Proje çerçevesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları ile tedarikçi firma yetkililerinin katılımıyla bir üreticiye ait hazırlanan tarım arazisinde salep yumrularının dikimi gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, projenin üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, bölgenin tarımsal potansiyeline uygun, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini desteklemeye devam ettiklerini ifade etti.

Salep üretiminin geliştirilmesine yönelik projenin üreticilere ve ilçenin tarımsal üretimine hayırlı olmasını dileyen Akkan, alternatif tarımsal üretim alanlarının oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Proje ile Çelikhan'da uygun tarım alanlarında salep üretiminin geliştirilmesi, üreticilerin alternatif ürünlere yönlendirilmesi ve katma değeri yüksek salep üretiminin ilçede yaygınlaştırılması hedefleniyor.