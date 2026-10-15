Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı adli kolluk toplantısı düzenledi, süreçler görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı adli kolluk toplantısı düzenledi, süreçler görüşüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı adli kolluk toplantısı düzenledi, süreçler görüşüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kolluk hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve koordinasyonu güçlendirmek için toplantı düzenledi. Başsavcı Vekili Ali Ergezen başkanlığındaki toplantıda bürokratik süreçler ve vatandaş başvurularındaki aksaklıklar ele alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli kolluk hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Celbek'in talimatları doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Ergezen başkanlık etti. Toplantıya Müracaat Cumhuriyet Savcısı Zeynel Abidin Bayar, Genel Soruşturma Bürosu Cumhuriyet savcıları Selime Özsever, Ahmet Durusoy, İlker Aşıçbaşı, Hami Civelek, Hasan Gül ve Emre Can Özcan ile Adıyaman il ve ilçe kolluk teşkilatlarının amirleri katıldı.

Toplantıda, adli soruşturmaların mevzuata uygun, eksiksiz ve en kısa sürede tamamlanması için adliye ile kolluk birimleri arasındaki bürokratik süreçlerin azaltılması ele alındı. İl genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli işlemler ile suç ve suçluyla mücadele kapsamında alınan önleyici ve adli tedbirler de değerlendirildi.

Vatandaşların adli makamlara başvuruları ve kolluk birimlerindeki ilk işlem süreçlerinde karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi üzerinde durulan toplantıda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatların kolluk birimlerince zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi konuları görüşüldü.

Toplantıda, Adıyaman'da adalet hizmetlerinin etkin, hızlı ve güvenilir şekilde yürütülmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ile kolluk birimlerinin eş güdüm ve kararlılık içerisinde çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıBaşsavcıAdıyamanGüvenlikGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
AVM’den çıkmaları istendi Asıl şoku otoparkta yaşadılar AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Yasak aşk kanlı bitti Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti
Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü
14:06
İstanbul Sarıyer’de sel suyunun ev çatısında aşağı akış anları kameraya yakalandı
İstanbul Sarıyer'de sel suyunun ev çatısında aşağı akış anları kameraya yakalandı
13:58
Arda Turan’ın sözleri yürek burktu Bu galibiyetin ardında bambaşka bir hikaye var
Arda Turan'ın sözleri yürek burktu! Bu galibiyetin ardında bambaşka bir hikaye var
13:41
İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 kişi kayıp
İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp
13:26
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
13:17
İstanbul’un ardından Sakarya 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
13:00
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 14:23:51. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı adli kolluk toplantısı düzenledi, süreçler görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei