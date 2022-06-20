Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesiyle Adıyaman'da Cumhuriyet Başsavcısı dahil bir çok hakim ve savcının görev yeri değişti.

Adıyaman'da 4 yıldır görev yapan Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına ise Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren atandı.

HSK, yaz kararnamesine göre Adıyamana gelen ve Adıyaman'dan başka illere tayini çıkan hakim ve savcılar şu isimlerden oluşuyor:

"Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Ümmühan Şimşek Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Hakimi (Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hakimi) Bilal Adıgüzel Muğla Hakimliğine, Adıyaman Hakimi Muhammet Mustafa Şimşek Bursa Hakimliğine, Gölbaşı Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Işık Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Gölbaşı Hakimi Nur Allar Kaya Düzce Hakimliğine, Adıyaman Hakimi Safa Altınkaya Mersin Hakimliğine, Bursa Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hakan Doğan Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Hakimi Aylin Kaya Çanakkale Hakimliğine, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Musa Yıldırım Kaya Çanakkale Cumhuriyet Savcılığına, Gerger Hakimi Hatice Çetin Adıyaman Hakimliğine, Gündoğmuş Hakimi Ezgi Gökçe Şahingöz Adıyaman Hakimliğine, Adıyaman Hakimi Deniz Çavuşoğlu Afyonkarahisar Hakimliğine, Adıyaman Hakimi Abdullah Özbek Uşak Hakimliğine, Adıyaman Hakimi Merve Çavuşoğlu Aksaray Hakimliğine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Avşar Alperen Kaya Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Anadolu Hakimi Fulya Kaya Gölbaşı Hakimliğine, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şirin Korkmaz Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı Lütfullah Atilla Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Afşin Hakimi Ömer Faruk Karagöz Adıyaman Hakimliğine, Kadirli Hakimi Hasan Öz Adıyaman Hakimliğine, Gölbaşı Hakimi Ezgi Pehlevan Bandırma Hakimliğine, Elbistan Hakimi Nezahat Şenses Adıyaman Hakimliğine, Adıyaman Hakimi Halime Gökalp Ünsal Saruhanlı Hakimliğine, Adıyaman Hakimi Seda Altınkaya Mersin Hakimliğine, Mesudiye Hakimi Mustafa Eren Dereli Adıyaman Hakimliğine, Gürgentepe Hakimi Tamer Levent Adıyaman Hakimliğine, Hassa Hakimi Ali Sarıkaya Adıyaman Hakimliğine, Besni Hakimi Hüseyin Işık Kütahya Hakimliğine, Besni Hakimi Ayşe Işık Kütahya Hakimliğine, Besni Cumhuriyet Savcısı Mustafa Köse Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Besni Hakimi Onur Erdal Ankara Batı Hakimliğine, Bakırköy Hakimi Nazlı Coşkun Keskin Besni Hakimliğine, Kahramanmaraş Hakimi Şükrü Ekren Besni Hakimliğine, İstanbul Hakimi Fatma Sena Güleç Yüzer Besni Hakimliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fuat Yüzer Besni Cumhuriyet Savcılığına, Kahta Hakimi Ceyda Selin Çağlar Akhisar Hakimliğine, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Emre Vurmaz Dinar Cumhuriyet Başsavcılığına, Kahta Hakimi Mustafa Çetinkaya Eskişehir Hakimliğine, Bakırköy Hakimi İrem Melayim Kahta Hakimliğine, Kahta Hakimi Melek Ekinci Aydoğdu Küçükçekmece Hakimliğine, Ankara Cumhuriyet Savcısı Nurullah Şahin Kahta Cumhuriyet Başsavcılığına, Kahta Cumhuriyet Savcısı Atalay Kazancı İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, Kahta Cumhuriyet Savcısı Utku Ünlüsayın Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Kahta Hakimi Dilara Gizem Çetinkaya Eskişehir Hakimliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serdar Güler Kahta Cumhuriyet Savcılığına, Gebze Hakimi Kübra Çakır Kahta Hakimliğine, Gölbaşı(Ankara) Hakimi Gamze Kaymaz Kahta Hakimliğine, Kahta Hakimi Ceyda Selin Çağlar Akhisar Hakimliğine, Afşin Hakimi Burak Tuncay Kahta Hakimliğine, Kahta Hakimi Veysel Erhan Yardım Kırklareli Hakimliğine, Kumru Hakimi Osman Gazi Gökdemir Kahta Hakimliğine, Gerger Cumhuriyet Savcısı Emre Çetinkaya Kırşehir Cumhuriyet Savcılığına, Gerger Hakimi Hatice Çetin Adıyaman Hakimliğine, Gerger Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şerafeddin Üçer Yalova Cumhuriyet Savcılığına, Kütahya Cumhuriyet Savcısı Semih Hamedi Gerger Cumhuriyet Savcılığına, Kocaeli Hakimi Tarık Sarıduman Gerger Hakimliğine, Antalya Cumhuriyet Savcısı Eyüp Yaray Gerger Cumhuriyet Savcılığına, Gerger Hakimi Engin Güntin Menemen Hakimliğine, Samsun Hakimi Melike Saygılı Gerger Hakimliğine, Adıyaman İdare Mahkemesi Üyesi Ali Yılmaz Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hakimi Ümit Kaymaz Adıyaman İdare Mahkemesi Üyeliğine." - ADIYAMAN