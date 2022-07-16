Adıyaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği - Son Dakika
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Adıyaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

16.07.2022 00:39
Adıyaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Adıyaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Adıyaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY tarafından yapılan darbe girişiminin altıncı yıldönümü dolayısıyla Adıyamanlı vatandaşlar ellerinde Türk Bayraklarıyla Karayolları Kavşağından Eğriçay Parkına kadar mehteran eşliğinde yürüdü.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri çerçevesinde Adıyamanlı vatandaşlar, Eğriçay parkında kurulan platformda yapılan kutlamalara ellerinde Türk Bayraklarıyla eşlik etti.

Kortej sonrası İstanbul Saraçhane'de millete hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması Adıyaman'daki vatandaşlara dev ekranda canlı yayınla izletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının ardından müftülük görevlileri tarafından 15 Temmuz Şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunarak protokol konuşmalarına geçildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Adıyamanlı vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür ederek, o gece istiklal ve istikbali uğruna şehadet mertebesine erişen 252 şehidimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise sağlık ve sıhhat diliyorum" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, "Bu millet çok darbeler gördü. Her 10 yılda bir darbeler yaparak bu milletin seçtiği iktidarları indirdiler, ekonomileri alaşağı ettiler. Bundan 6 yıl önce de bu niyetle millete kafa tutan bir avuç hain darbe kalkışmasında bulundu ancak bu kez milletimiz 'Dur' dedi ve bu ülkede bir daha darbelere müsaade etmeyeceğini tüm dünyaya gösterdi. O gece cumhurbaşkanımızın çağrısıyla 81 ilde meydanlara dökülen kahraman halkımıza minnettarız. O gece şehadete erişen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum" şeklinde konuştu.

15 Temmuz gecesi dünya tarihinde bir ilki yaşatarak darbecilere darbe yapan büyük Türk Milletinin önünde saygıyla eğildiğini belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün devlet ve millet hayatımızda gördüğümüz en alçak, en sinsi, en kalleş saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişimin 6. yıldönümüdür. Bu müstesna günde bir yandan milletimizin kazandığı muhteşem zaferin sevincini, diğer yandan darbe girişimi esnasında kaybettiğimiz kardeşlerimizin hüznünü birlikte yaşıyoruz.

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin kurşunları ve bombaları altında son nefeslerini veren 252 şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aynı gece yaralanarak gazilikle müşerref olan kardeşlerimize Rabbimden sağlık ve afiyet diliyorum. O karanlık gecede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla hayatının baharındaki körpe fidanlardan bastonuna yaslanarak adeta uçarcasına hainlerin üzerine yürüyen aksakallı dedelerimize kadar bu mücadeleye katılan aziz milletimizin her bir ferdini ve vatanperver güvenlik güçlerimizin fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Yakup Taş ile Muhammed Fatih Toprak ise, Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu söyleyerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri çerçevesinde "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu"nu gerçekleştiren Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcular ay yıldızlı sancağı Vali Mahmut Çuhadar'a takdim etti.

Sancak takdimi sonrası Vali Mahmut Çuhadar, sporculara sertifikalarını verdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri çerçevesinde Adıyaman'a gelen ünlü Sanatçı Yusuf Güney, seslendirdiği kahramanlık türküleriyle sevenlerine ve hayranlarına duygusal ve unutulmaz bir gece yaşattı. Programda ayrıca Grup Takva tarafından birbirinden güzel ilahiler seslendirildi. Saatler 00: 13'ü gösterdiğinde Adıyaman'daki bütün camilerde aynı anda sela okundu. İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından ihanet girişiminin bertaraf edilmesi dolayısıyla dualar edildi.

Demokrasi nöbeti 15 Temmuz temalı film ve belgesel gösterimiyle sona erdi.

Programına Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Fatih Toprak, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, siyasi parti başkanları, kurum amirleri, STK başkanları, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN

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Son dakika haber! Antalya 15 Temmuz'da tek yürek olup, şehitlerini andı Son dakika haber! Antalya 15 Temmuz'da tek yürek olup, şehitlerini andı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi
Kaynak: İHA

Demokrasi, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği - Son Dakika

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