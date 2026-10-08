Adıyaman'da 2026-2027 gençlik faaliyetlerinde bağımlılıkla mücadele planlandı - Son Dakika
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Adıyaman'da 2026-2027 gençlik faaliyetlerinde bağımlılıkla mücadele planlandı

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Adıyaman\'da 2026-2027 gençlik faaliyetlerinde bağımlılıkla mücadele planlandı
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Adıyaman'da 2026-2027 dönemi gençlik faaliyetleri için istişare toplantısı yapıldı. Şube Müdürü Zeynel Abidin Şenlik başkanlığındaki toplantıya eğitim sorumluları, psikologlar, gençlik merkezi liderleri ve Yeşilay temsilcisi katıldı; bağımlılıkla mücadele ve gönüllülük ele alındı.

Adıyaman'da 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde gençlere yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlanması amacıyla değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürü Zeynel Abidin Şenlik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya öğrenci yurtlarında görev yapan eğitim sorumluları ve yönetim memurları, psikologlar, gençlik merkezi liderleri ile Yeşilay Adıyaman Şubesi temsilcisi katıldı. Toplantıda bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam, gönüllülük ve sosyal sorumluluk alanlarında yürütülecek çalışmalar ele alındı. Öğrenci yurtları, gençlik merkezleri ve spor tesislerinde yıl boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapılarak uygulanacak çalışmalar planlandı. "Gönüllüyüz Biz" Platformu kapsamında gençlerin gönüllülük faaliyetlerine daha etkin ve kapsamlı şekilde katılım sağlamasına yönelik yapılacak çalışmalar da değerlendirildi.

Toplantıda, gençlerin eğitim, spor, kültür, gönüllülük ve bağımlılıkla mücadele alanlarında desteklenmesine yönelik faaliyetlerin yıl boyunca sürdürülmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA
Zeynel AbidinAdıyamanGençlikKültürGüncelEğitimYerelSon Dakika

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