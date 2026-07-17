Adıyaman\'da 2026 Yılı Toplantısı

Adıyaman'da, 2026 Yılı Üçüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Abdullah Küçük başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının bölge müdürleri ile kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, 2026 yılı içerisinde devam eden yatırım ve projeler ele alındı. Kurum temsilcileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında sunumlar yapılırken, planlanan projeler de değerlendirildi. Ayrıca kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Yatırım ve projelerin etkin şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çektiğini ifade eden Vali Abdullah Küçük, "Çalışmaların Adıyaman'ın kalkınmasına, ekonomik büyümesine ve toplumsal refahına katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi. - ADIYAMAN