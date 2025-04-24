Adıyaman\'da 23 Nisan Sürprizi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çocuklara sürpriz 23 Nisan etkinliği düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinde program düzenledi. Jandarma ekiplerince düzenlenen etkinlik kapsamında çocukların yüzlerine boyamalar yapılarak aynı zamanda dama, santraç gibi oyunlar oynandı. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte çocuklar jandarma motor ve araçlarına da bindirildi.

Çeşitli hediyelerin de verildiği program da çocuklar jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN