Adıyaman\'da 3,5 Milyon Yavru Balık Bırakıldı

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Adıyaman Atatürk Baraj Göleti'ne 3 milyon 550 bin yavru balık bırakıldı.
Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bozova Su Ürünleri Üretim İstasyonundan alınarak Adıyaman'a getirildi. Şanlıurfa'dan getirilen 3 milyon 550 bin adet yavru sazan balıkları Adıyaman'da bulunan Atatürk, Çamgazi ve Çat Baraj Göletleri ile Kınık, Hasancık, İncesu, Karahöyük, Gözebaşı ve Çifthisar göletlerine bırakıldı. - ADIYAMAN
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