Adıyaman\'da 4. Halk ve Güvenlik toplantısında 5 mahallenin talepleri dinlendi

Adıyaman Valiliği koordinesinde, vatandaşların talep ve beklentilerini doğrudan dinlemek, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözüm süreçlerini hızlandırmak amacıyla başlatılan "Halk ve Güvenlik" toplantıları devam ediyor.

Dördüncüsü gerçekleştirilen toplantıda Eskisaray, Yenipınar, Sıratut, Hocaömer ve Ulucami mahallelerinin sakinleriyle bir araya gelindi. Cumhuriyet İlkokulu konferans salonunda, Vali Abdullah Küçük'ün başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Vali Yardımcısı Nurettin Yavuz, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, ilgili kurum amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Toplantının ilk bölümünde İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman tarafından 5 mahallenin genel asayiş ve trafik durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı. Ardından vatandaşlarla bir araya gelen Vali Abdullah Küçük, asayişten eğitime, sağlıktan altyapıya, çevre düzenlemelerinden sosyal hizmetlere kadar mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını ve vatandaşların beklentilerini doğrudan dinledi. Muhtarlar ve vatandaşlar tarafından dile getirilen talep ve öneriler ilgili kurum amirleriyle birlikte çözüm yolları değerlendirildi. Sorunların çözümü noktasında kurumların sorumlulukları belirlenirken, atılacak adımlar da istişare edildi.

Vatandaşların sorunlarını doğrudan sahada dinlemenin önemine dikkat çeken Vali Abdullah Küçük, "Bizim temel amacımız vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinlemek ve sorunlara birlikte çözüm üretmektir. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını vatandaşlarımızdan doğrudan dinleyerek ilgili kurumlarımızla birlikte değerlendireceğiz. Burada dile getirilen her talebi takip ederek, imkanlarımız ölçüsünde en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışacağız. Adıyaman'ın daha güvenli, huzurlu ve yaşanabilir bir şehir olması için vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.