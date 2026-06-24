Adıyaman\'da 5 mahallede kısmi su kesintisi yaşanacak

Adıyaman Belediyesi, yapımı devam eden 150 Yataklı Devlet Hastanesi'ne su arzının sağlanmasına yönelik gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle kentte 5 mahallede kısmi su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hastanenin içme suyu bağlantı çalışmalarının sağlıklı ve güvenli şekilde tamamlanabilmesi amacıyla 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 08.00 ile 15.00 arasında bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak. Çalışmalar kapsamında Yavuz Selim, Turgut Reis, Kayalık, Cumhuriyet ve Malazgirt mahallelerinde kısmi su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için kesinti öncesinde gerekli tedbirleri almalarının önem taşıdığı belirtildi. - ADIYAMAN