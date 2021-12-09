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Adıyaman'da 7 yeni uzman hekim hasta kabulüne başladı - Son Dakika

Adıyaman'da 7 yeni uzman hekim hasta kabulüne başladı

09.12.2021 15:01
Adıyaman'da 7 yeni uzman hekim hasta kabulüne başladı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, 7 yeni doktor ataması gerçekleştirildiğini açıkladı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, 7 yeni doktor ataması gerçekleştirildiğini açıkladı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine Çocuk Nefroloji Uzmanı Dr. Güneş Işık, Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Rojan İpek, Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Levent Korkmaz, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Serkan Akış, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Murat Ayhan, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Orhan Fahri Demir ve Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Dr. Velat Çelik olmak üzere 7 doktor hasta kabulüne başladı.

Göreve başlayan hekimler ile birlikte Adıyaman'da ilk kez Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı hizmet vermeye başladı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan ise, "Hastanemize yeni doktor atamalarının son derece sevindirici bir gelişme, Adıyaman'a ilk defa Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı ve Çocuk Nefroloji Uzmanı atanmasının ardından hastanemizdeki uzman kadromuzu daha da güçlendirdik. Sağlık Bakanlığı'nın sağlıktaki politikasını en verimli şekilde Adıyaman'a yansıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son yılların en hızlı gelişen kurumlarının başında olan sağlık alanı, gün geçtikçe yeniliklerinin çıtasını yükselterek, il dışına sevk olayını da bitirme çabasıyla kadromuza yeni takviyeler yaparak, yeniliklerin öncüsü haline gelerek, kararlılıkla Adıyaman halkına hizmet etmek için mücadele içindeyiz. Bu atamaların yapılmasında katkıları olan Valimiz Mahmut Çuhadar, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın başta olmak üzere Adıyaman Milletvekillerimize ve emeği geçen tüm bürokrasimize teşekkür ediyorum. Hastanemize hasta kabulüne başlayan hekimlerimize çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da 7 yeni uzman hekim hasta kabulüne başladı
Adıyaman'da 7 yeni uzman hekim hasta kabulüne başladı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım, Fatih Doğan, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da 7 yeni uzman hekim hasta kabulüne başladı - Son Dakika


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