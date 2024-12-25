Yerel

Adıyaman'da aniden bastıran sis kenti etkisi altına aldı.

Gündüz saatlerinde Adıyaman'ın kent merkezinde ve yüksek kesimlerinde aniden bastıran sis görüş mesafesini düşürdü. Sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşadığı kentte dağlar ve il merkezindeki yapılar güçlükle görüldü. Sis nedeniyle güzel manzaralar da oluşurken yaklaşık 2 saat etkili olan sis yerini yağışa bıraktı. - ADIYAMAN