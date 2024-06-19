Adıyaman'da Asansörde Yakalanan Yılan İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Yerel

Adıyaman'da, bir binanın asansörüne girmeye çalışarak korkuya neden olan yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir binanın asansörünü kullanmak isteyen bina sakinleri asansöre girmeye çalışan yılanı fark etti. Korku ve paniğe kapılan bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde asansöre girmeye çalışan yılan yakalandı. İtfaiye ekipleri yakaladıkları yılanı kafese koyarak yerleşim alanına uzak bir noktaya bıraktı. - ADIYAMAN