Adıyaman\'da üstyapı çalışmaları sürüyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asfalt serimi, asfalt yama, kaldırım yenileme ve bordür imalat çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, 3. Çevre Yolu'nda TPAO Kavşağı ile Malazgirt Mahallesi İndere TOKİ Kavşağı arasındaki yaklaşık 4 kilometrelik kuzey etapta asfalt serimi tamamlandı. Ekipler, bağlantı yolundaki çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan cadde ve sokaklarda asfalt yama yapılırken, kentin farklı mahallelerinde kaldırım ve bordür yenileme çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Kent genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla üstyapı çalışmalarının planlanan program doğrultusunda aralıksız sürdürüldüğünü" diye konuştu. - ADIYAMAN