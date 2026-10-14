Adıyaman'da asgari ücreti aşan kiralar kiracıyı ve mülk sahibini zorluyor - Son Dakika
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Adıyaman'da asgari ücreti aşan kiralar kiracıyı ve mülk sahibini zorluyor

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Adıyaman\'da asgari ücreti aşan kiralar kiracıyı ve mülk sahibini zorluyor
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Adıyaman'da konut ve iş yeri kiraları asgari ücretin üzerinde seyrediyor; kiracılar bütçelerine uygun yer bulamazken mülk sahipleri de kiracı bulamıyor. Kiracılar ve emlakçılar, kira fiyatlarının alım gücü dikkate alınarak makul seviyelere çekilmesini istiyor.

Adıyaman'da yüksek seyreden konut ve iş yeri kiraları, vatandaşları ve esnafı çıkmaza sürüklüyor.

Adıyaman'da asgari ücretin üzerinde seyreden kira bedelleri nedeniyle kiracılar bütçelerine uygun ev ve iş yeri bulamazken, mülk sahipleri de talep ettikleri fiyatlardan kiracı bulmakta güçlük çekiyor. Kentte hem kiracılar hem de emlakçılar kira fiyatlarının makul seviyelere çekilmesini istiyor. Adıyaman'da yüksek kira fiyatları, kent ekonomisini ve vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve küçük esnaf, gelirlerinin önemli bir bölümünü kiraya ayırmak zorunda kalırken, bütçelerine uygun konut ve iş yeri bulmakta zorlanıyor. Yüksek kira beklentileri ise mülk sahiplerinin de taşınmazlarını kiraya vermesini güçleştiriyor.

Kentte yaşanan kira sorunu, kiracı ile mülk sahibini karşı karşıya getiriyor. Kira bedellerinin mevcut gelir düzeyinin üzerinde kaldığını belirten kiracılar, barınma ve iş yeri giderlerini karşılamakta zorlandıklarını ifade ediyor. Kiracılardan Elif Şahin, özellikle asgari ücretle geçinen kesim için kira fiyatlarının ciddi bir yük haline geldiğini belirtti. Öte yandan, yüksek kira bedelleri nedeniyle taşınmazlarını kiraya vermekte zorlanan mülk sahipleri de bekledikleri kiracıya ulaşamıyor.

Adıyaman'da faaliyet gösteren emlakçılardan Hakan Kömürcü ise kira fiyatlarının hem kiracıları hem de mülk sahiplerini mağdur ettiğini belirtiyor. Talep edilen bedeller ile kiracıların ödeme gücü arasında ciddi bir uyumsuzluk yaşandığını ifade eden Kömürcü, tarafları ortak bir noktada buluşturmakta zorlandıklarını dile getirdi.

Kira fiyatlarının vatandaşların alım gücü dikkate alınarak daha makul seviyelere çekilmesi gerektiğini vurgulayan emlakçılar, fiyatlardaki dengesizliğin hem kiralama sürecini hem de kentteki emlak piyasasını olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

TOKİ 43 bin 366 bağımsız bölüm inşa etti

6 Şubat depremleri sonrası TOKİ tarafından Adıyaman'da 43 bin 366 bağımsız bölüm inşa edilip hak sahiplerine teslim edildi. Bunların içinde 31 bin 423 kalıcı konut, 9 bin 88 köy evi ve 2 bin 855 iş yeri bulunduğu bildirildi.

Kaynak: İHA
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