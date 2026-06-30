Adıyaman'da Aşure Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da Aşure Günü Programı Düzenlendi

Adıyaman\'da Aşure Günü Programı Düzenlendi
30.06.2026 14:28
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Adıyaman'da Alevi Kültür Dernekleri tarafından düzenlenen Aşure Günü programına Vali Abdullah Küçük ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte dualar, cem ve semah yer aldı. Kerbela şehitleri anılarak aşure ikram edildi.

Adıyaman'da Muharrem ayı dolayısıyla Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi tarafından Aşure Günü programı düzenlendi.

Rıza Tanrıverdi Cem Evi'nde gerçekleştirilen programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Vali Abdullah Küçük, Muharrem ayını kutlayarak bereketin, paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi olan aşure lokmasının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Etkinlikte dualar edildi, cem ibadeti gerçekleştirildi ve semah dönüldü. Programda, barış, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının önemine vurgu yapılırken, Kerbela şehitleri ile Hz. Hüseyin ve beraberindekiler rahmet, minnet ve hürmetle anıldı.

Program, katılımcılara aşure ikram edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Aşure Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika

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