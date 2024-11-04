Adıyaman\'da Çocuklara Çevre Bilinci Aşılayan Tiyatro Oyunu

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Adıyaman Belediyesi kültür faaliyetleri kapsamında, çocuklara çevre bilincini aşılamak ve sıfır atık konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla 'Sevimli dostum ekoviz' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Adıyaman Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü konferans salonunda sahnelenen 'Sevimli dostum ekoviz', iki gün içinde 3 bin 500 ilköğretim öğrencisiyle buluştu. Arı karakteri 'Ekoviz' üzerinden, çocuklara eğlenceli bir dille çevre bilinci ve sıfır atık farkındalığı kazandırıldı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Onları küçük yaşlardan itibaren çevre bilinciyle yetiştirmeyi amaçlıyoruz. 'Sevimli dostum ekoviz' gibi projelerle bu amaca ulaşacağımıza inanıyorum. Çocuklarımızın çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi, geleceğimiz için büyük bir kazanç olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN