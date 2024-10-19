Adıyaman'da Çocuklara Hayvan Sevgisi Eğitimi - Son Dakika
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Adıyaman'da Çocuklara Hayvan Sevgisi Eğitimi

Adıyaman\'da Çocuklara Hayvan Sevgisi Eğitimi

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, okullarda düzenlediği etkinliklerle çocuklara hayvanların önemi ve onlara nasıl yardım edileceği konularında bilgi veriyor.

19.10.2024 13:48  Güncelleme: 13:50
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Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri okullarda patibulans adlı hayvan ambulansını tanıtarak çocukları bilgilendirme etkinlikleri düzenledi.

Belediye ekipleri, Sümer Anaokulu'nda etkinlik düzenleyerek çocuklara, hayvanların insanın can dostları olduğunu ve onlara zarar verilmemesi gerektiğini anlattı. Ayrıca, yaralı hayvanlara nasıl yardım edileceği, hangi numaraların aranması gerektiği gibi bilgiler de paylaşıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise çocuklara sokak hayvanlarıyla ilgili bilinç kazandırmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Adıyaman Belediyesi olarak hayvan sevgisini genç yaşlarda aşılamanın önemine inanıyoruz. Özellikle çocuklarımızın hayvanları sevmesi ve onlara nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmesi, toplumumuzun geleceği açısından büyük bir kazanç. Patibulans gibi projelerimizle hem sokak hayvanlarına destek oluyor hem de halkımıza bu konuda bilinç kazandırıyoruz. Hayvan dostlarımızla birlikte daha güzel bir Adıyaman için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Çocuklara Hayvan Sevgisi Eğitimi - Son Dakika

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