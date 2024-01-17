Adıyaman\'da DEAŞ propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik propaganda yaptığı iddia edilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturmaları kapsamında örgüte yönelik propaganda yaptığı iddia edilen B.H., isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde şahıs, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında ifadesi alınarak işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.