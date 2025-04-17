Adıyaman'da Depremde Eşini ve Çocuğunu Kaybeden Baba Umut Arıyor - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman'da Depremde Eşini ve Çocuğunu Kaybeden Baba Umut Arıyor

Adıyaman\'da Depremde Eşini ve Çocuğunu Kaybeden Baba Umut Arıyor

Adıyaman'da depremde eşi ve 8 yaşındaki oğlunu kaybeden baba, 2 yıldır onlardan haber alamıyor.

17.04.2025 11:30
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Adıyaman'da, asrın felaketinde 2 oğlu ölen, bir oğlu ise sağ kurtulan baba, kaybolan eşi ve bir oğlunun depremden bu yana ne ölüsünü ne de dirisini bulamadı.

Adıyaman'ın merkez Alitaşı Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerindeki 5 katlı Arzık Apartmanı'nın birinci katında eşi ve 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Mehmet Ziya Demir, deprem gecesi yıkılan binanın enkazı altında kaldı. Kendi çabasıyla enkaz altından çıkan Demir, 22 yaşındaki oğlu Samet Demir'i canlı olarak çıkartmayı başardı. Enkaz alanına giden ekipler, yaptıkları arama ve kurtarma çalışmalarında Mücahit (23) ve Ahmet Demir'in (20) cansız bedenine ulaştı. Enkazın her yerini arayan ekipler, 46 yaşındaki anne Zeliha Demir ile 8 yaşındaki Muhammed Enes Demir'e ise ulaşamadı.

Enkazdan çıkmayan eşi ve oğlundan herhangi bir iz bulamadı

Ekipler çalışmalarını sonlandırdıktan sonra kendi çabasıyla yeniden enkazın her yerini arayan Demir, eşi ve oğluna ulaşamadı. Cesetlerin götürüldüğü alana giden Demir, orada da bir sonuç elde edemeyince deprem esnasında yaralı olarak çıkartılıp hastaneye kaldırılmaları ihtimaline karşı Adıyaman merkez, çevre iller ve Ankara ile İstanbul'daki hastaneleri arayan Demir, herhangi bir iz bulamadı.

"Eşimin ve çocuğumun ne ölüsüne ne de dirisine ulaşamadık"

Mehmet Ziya Demir, "Eşimin ve çocuğumun ne ölüsüne ne de dirisine ulaşamadık. Onları çok özledim. Bir çok kez ilgili yerlere başvurduk, DNA örnekleri verdik ama her hangi bir sonuç elde edemedik. Ben eşimin çocuğumun ölüsüne yada dirisine ulaşmak istiyorum. Ölmüşlerse dahi en azından dua edeceğimiz bir mezarları olmalı. Depremin üzerinden 2 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen ne yazık ki bir izlerine ulaşamadım. Onlar hiçbir zaman aklımdan çıkmadı ve çıkmıyor. Eşimin ve çocuğumun bulunması için yetkililerimizden yardım istiyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Depremde Eşini ve Çocuğunu Kaybeden Baba Umut Arıyor - Son Dakika

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