Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından durumundan şüphelenilen bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilen bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler M.Ö'nün kullandığı aracın durumundan şüphelenerek durdurdu. Araç içesinde yapılan aramalarda 46 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınırken şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN