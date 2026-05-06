Adıyaman\'da Emniyet Denetimleri

06.05.2026 00:53
İl Emniyet Müdürü Nazman, Gökkuşağı Caddesi'nde trafik ve asayiş denetimleri yaptı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, kent merkezinde bulunan Gökkuşağı Caddesi'nde bir dizi inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Trafik düzeni ve asayiş uygulamalarını yerinde gözlemleyen Nazman, sahadaki ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Cadde üzerindeki trafik akışı, yaya güvenliği ve park düzenine ilişkin uygulamaları inceleyen Nazman, özellikle yoğunluk yaşanan noktalarda alınan önlemleri değerlendirdi. Denetimler sırasında ekiplerin çalışmalarını takip eden Nazman, vatandaşların güvenliğinin sağlanması adına yapılan uygulamaların önemine dikkat çekti.

Ziyaret kapsamında esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Nazman, onların asayiş ve trafik konularındaki talep, öneri ve şikayetlerini dinledi. Esnafın günlük işleyişini etkileyen trafik yoğunluğu, park sorunları ve güvenlik konularına ilişkin görüşler alınırken, çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Vatandaşlarla gerçekleştirilen görüşmelerde, özellikle yaya geçitleri, hız limitleri ve trafik denetimlerinin artırılması yönünde talepler öne çıktı. Emniyet birimleri tarafından bu taleplerin dikkate alınarak gerekli planlamaların yapılacağı ifade edildi.

İl Emniyet Müdürü Nazman, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, kent genelinde trafik ve asayişe yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. Ayrıca, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi.

Emniyet yetkilileri, halkın can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla sahada aktif bir şekilde görev yapıldığını, vatandaşların talep ve beklentilerinin ise titizlikle değerlendirildiğini kaydetti. Kent genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların artarak devam edeceği bildirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

