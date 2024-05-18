Adıyaman'da Gençler Doğa Yürüyüşünde Buluştu - Son Dakika
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Adıyaman'da Gençler Doğa Yürüyüşünde Buluştu

Adıyaman\'da Gençler Doğa Yürüyüşünde Buluştu

Adıyaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençler doğa yürüyüşünde bir araya geldi. Adıyaman İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan gençlere, birçok kişi eşlik etti. Yürüyüş sonrasında gençler davul ve zurna eşliğinde eğlendi ve mesire alanında çevre temizliği yaptı. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür edildi.

18.05.2024 14:18
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Adıyaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençler doğa yürüyüşünde bir araya geldi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Adıyaman İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından doğa yürüyüşü programı düzenlendi. Adıyaman Ali Dağı Mesire alan bölgesinde ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüş yapan gençlere, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, şube müdürleri, birim amirleri, antrenörler, sporcular ve çok sayıda kişi eşlik etti.

Doğa yürüyüşü sonrasında yürüyüşe katılanlar davul ve zurna eşliğinde doyasıyla eğlendi. Gençler daha sonra mesire alanında çevre temizliği yaptı. Bu tür etkinliklerin gençleri oldukça mutlu ettiğini dile getiren katılımcılar, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programla ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 105. yıl dönümünü kutluyoruz. Ülkemizin bağımsızlığının ilan edildiği bu haftayı gururla kutluyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Haftası kapsamında bugün gençlerimizle spor yapıyoruz, yürüyüş yapıyoruz, sosyal, kültürel, sportif aktivitelerle haftayı dolu dolu geçiriyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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