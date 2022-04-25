Adıyaman'da gençlere büyük önem veriliyor - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gençliğe oldukça önem verdiklerini dile getirerek yeni projelerle hizmette olduklarını söyledi.

'Gençlik makamı buluşmaları' çerçevesinde Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle iftarda bir araya gelen Başkan Süleyman Kılınç, öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Kılınç, gençlerin fikir ve düşüncelerine her daim önem verdiklerini belirterek, "Gençlerimize büyük önem veriyoruz. Bunun için gençlerimizin fikirlerini ve görüşlerini alabilmek için sık sık onlarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu akşam da Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrenci kardeşlerimiz ile beraber iftar yaparak muhabbetlerine ortak olduk" diye konuştu.

Etkinlik sonunda Başkan Kılınç, günün anısına öğrencilerle fotoğraf çektirdi. - ADIYAMAN