Adıyaman\'da Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı Projesi Hizmete Açıldı

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Adıyaman için büyük önem arz eden, 34 kilometre uzunluğa ve 20 bin tonluk su deposuna sahip olan Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı Projesi başarıyla tamamlanarak düzenlenen açılış töreni ile hizmete açıldı.

Adıyaman Belediyesi'nin liderliğinde yürütülen ve tamamı AB Projesi olan MADAD (Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu) kapsamında hibe desteğiyle hayata geçirilen Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı Projesi başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında, Karadağ mevkiinde inşa edilen 34 kilometre uzunluğundaki içme suyu isale hattı ve 20 bin ton kapasiteli su deposu, önemli bir ihtiyacı karşılamak üzere hizmete açıldı.

Törene, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, AK Parti il teşkilatı ve birim müdürleri katıldı.

Törende konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Bu projemiz toplamda yaklaşık 31 milyon Euro'ydu. 9 Milyon Euro ile Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı projemizi gerçekleştirdik, 21 milyon Euro ise şehrin şebeke hatlarının tamamını yenilediğimiz FRIT projesi. Şuan şehrimizde yüzde 50'nin üzerinde kayıp kaçak durumu söz konusu ve bu oranı en aza indirmek için çalışıyoruz. Burada skala sistemi dediğimiz otomasyon sistemi var ve bu sistem kayıp kaçak oranını kontrol etmemiz konusunda bizleri rahatlatacak. Şehrimize en az bir yağmur suyu ve kanalizasyon ayrıştırması lazım olduğu için bu projeyi gerçekleştirmek adına daha önce de başvurmuştuk ve yakın zamanda 120 milyon Euro hibesi onaylandı. İnşallah yaz ayından itibaren onunda ihaleleri yapılır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Açılış töreninde yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı'nın açılışı gerçekleştirildi. - ADIYAMAN