Adıyaman için büyük önem arz eden, 34 kilometre uzunluğa ve 20 bin tonluk su deposuna sahip olan Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı Projesi başarıyla tamamlanarak düzenlenen açılış töreni ile hizmete açıldı.
Adıyaman Belediyesi'nin liderliğinde yürütülen ve tamamı AB Projesi olan MADAD (Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu) kapsamında hibe desteğiyle hayata geçirilen Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı Projesi başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında, Karadağ mevkiinde inşa edilen 34 kilometre uzunluğundaki içme suyu isale hattı ve 20 bin ton kapasiteli su deposu, önemli bir ihtiyacı karşılamak üzere hizmete açıldı.
Törene, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, AK Parti il teşkilatı ve birim müdürleri katıldı.
Törende konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Bu projemiz toplamda yaklaşık 31 milyon Euro'ydu. 9 Milyon Euro ile Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı projemizi gerçekleştirdik, 21 milyon Euro ise şehrin şebeke hatlarının tamamını yenilediğimiz FRIT projesi. Şuan şehrimizde yüzde 50'nin üzerinde kayıp kaçak durumu söz konusu ve bu oranı en aza indirmek için çalışıyoruz. Burada skala sistemi dediğimiz otomasyon sistemi var ve bu sistem kayıp kaçak oranını kontrol etmemiz konusunda bizleri rahatlatacak. Şehrimize en az bir yağmur suyu ve kanalizasyon ayrıştırması lazım olduğu için bu projeyi gerçekleştirmek adına daha önce de başvurmuştuk ve yakın zamanda 120 milyon Euro hibesi onaylandı. İnşallah yaz ayından itibaren onunda ihaleleri yapılır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Açılış töreninde yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı'nın açılışı gerçekleştirildi. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Adıyaman'da Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı Projesi Hizmete Açıldı - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?