Adıyaman\'da Heyelan: Yol Kontrol Altında

Adıyaman'ın Gerger ile Kahta ilçeleri arasındaki karayolunda etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle göçük ve heyelan meydana geldi.

Gerger istikameti yönünde yaklaşık 10'uncu kilometrede yaşanan toprak kayması sonucu yolun bir kısmı çökerken, ulaşım güvenlik önlemleri alınarak tek şeritten kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

İhbar üzerine bölgeye karayolları ve il özel idaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, heyelan meydana gelen alanda temizlik, dolgu ve yol güvenliği çalışmalarına başlarken, sürücülerin dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları istendi.

Yetkililer, yağışların etkisini sürdürmesi halinde benzer risklerin oluşabileceğini belirterek, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolun yeniden güvenli hale getirileceğini bildirdi. - ADIYAMAN