Adıyaman\'da İndere otobüs güzergahı değişti, 22 durakta sadece indirme yapılacak

Adıyaman Belediyesi, İndere Yaşam Alanı'nda toplu ulaşımı daha düzenli ve erişilebilir hale getirmek amacıyla otobüs güzergahı ve kalkış noktalarında yeni düzenlemeye gitti.

Yeni uygulamayla Kent Meydanı-İndere hattının güzergahı yeniden planlanırken, İndere'den kent merkezine dönüş seferlerinin başlangıç noktası da değiştirildi.

Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İndere Yaşam Alanı'nda ikamet eden vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden daha etkin yararlanabilmesi amacıyla ulaşım hatlarında yeni bir düzenleme gerçekleştirdi.

Bölgedeki yolcu hareketliliği ve ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda yapılan düzenlemeyle Kent Meydanı-İndere hattının güzergahı yeniden belirlenirken, dönüş seferlerinde yolcu bindirme noktaları ve otobüslerin hareket merkezi de netleştirildi.

Yeni düzenlemeye göre Kent Meydanı'ndan İndere yönüne hareket eden belediye otobüsleri, İndere Giriş Kavşağı'ndan sola dönerek Türmüz bölgesi üzerinden İndere İstasyon Alanı'na (cami karşısı) ulaşacak.

Otobüsler, İndere Yaşam Alanı içerisindeki D01 ile D22 arasında bulunan toplam 22 durakta yolcu indirecek. Bu duraklarda yalnızca yolcu indirme işlemi yapılacak, yolcu bindirilmeyecek.

Kent merkezinden gelen otobüsler, seferlerini cami karşısında bulunan İndere İstasyon Alanı'nda tamamlayacak.

İndere'den Kent Meydanı'na dönüş güzergahı ise mevcut haliyle korunacak. Ancak seferlerin daha düzenli yürütülmesi amacıyla otobüslerin ilk hareket noktası İndere İstasyon Alanı olacak.

Kent merkezine gitmek isteyen vatandaşlar, İndere G01 durağından başlayarak G21 durağına kadar uzanan güzergah üzerindeki toplam 21 duraktan otobüslere binebilecek.

Böylece İndere Yaşam Alanı'nda kent merkezine gidiş ve dönüş yönlerindeki yolcu indirme ve bindirme noktaları ayrı şekilde düzenlenmiş olacak.

Adıyaman Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için seyahatlerini güncellenen güzergah ve kalkış noktalarına göre planlamaları gerektiğini bildirdi.

Vatandaşlar, güncel sefer saatlerini, otobüslerin anlık konumlarını ve toplu ulaşıma ilişkin duyuruları Adıyaman Ulaşım mobil ve web uygulamaları üzerinden takip edebilecek.

Adıyaman Ulaşım mobil uygulaması, App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek.