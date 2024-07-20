Adıyaman\'da Kanguru Faresi Görüntülendi

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Adıyaman'da vatandaşlar IUCN'nin 'Kırmızı' listesinde yer alan kanguru faresi görüntüledi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'Kırmızı' listesinde yer alan kanguru faresi, Adıyaman- Malatya karayolu Koçali köyü yakınlarında görüldü. Gece karayolunda görülen kanguru faresini vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.

Çöllerde yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip olması nedeniyle ilginç hayvanlar arasında yer alıyor. En ilginç özelliklerinden biri ise hiç su içmeden yaşayabilmeleri olarak biliniyor. Kanguru farelerinin, yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri belirtiliyor. - ADIYAMAN