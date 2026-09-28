Adıyaman’da kanser tedavisinde yeni dönem - Son Dakika
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Adıyaman’da kanser tedavisinde yeni dönem

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Adıyaman’da kanser tedavisinde yeni dönem
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi bünyesinde Radyasyon Onkolojisi hizmeti başlatılarak ilk hastalar kabul edilmeye başlandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi bünyesinde Radyasyon Onkolojisi hizmeti başlatılarak ilk hastalar kabul edilmeye başlandı.

Kentte ilk kez sunulan radyoterapi hizmetiyle, ışın tedavisine ihtiyaç duyan hastaların tedavi için başka illere gitme zorunluluğunun azaltılması ve tedavi süreçlerinin Adıyaman'da yürütülmesi amaçlanıyor.

Hastalar, uzun süre devam edebilen tedavi süreçlerinde şehir dışına çıkmak zorunda kalmadan kendi şehirlerinde sağlık hizmetinden yararlanabilecek.

Radyoterapi hizmetinin başlaması dolayısıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret eden Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe, Radyasyon Onkolojisi biriminde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Birimde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Tepe, hizmetin sunulmasında görev alan hekim ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe, Radyasyon Onkolojisi hizmetinin başlamasıyla Adıyaman'da önemli bir ihtiyacın karşılanacağını belirterek, "Radyasyon Onkolojisi hizmetinin başlamasıyla birlikte, tedavi için il dışına gitmek zorunda kalan hastalarımızın önemli bir ihtiyacını artık kendi şehrimizde karşılayabileceğiz. Kanser tedavisi uzun ve hassas bir süreç. Hastalarımızın ailelerinden ve yaşadıkları şehirden uzak kalmadan tedavilerine devam edebilmeleri bizim için çok değerli" dedi.

Hizmetin Adıyaman'a kazandırılmasında emeği ve desteği bulunanlara teşekkür eden Tepe, "Yapılan bu tedavi merkezi hizmetinin Adıyaman'a kazandırılmasındaki destekleri dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na ve Adıyaman milletvekillerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tepe, Radyasyon Onkolojisi hizmetinin Adıyaman'a ve tedavi görecek hastalara hayırlı olmasını dileyerek, birimin hizmete girmesinde emeği bulunan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Adıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiAdıyamanHastaneYerelSon Dakika

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