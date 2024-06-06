Adıyaman'da Kavurucu Sıcaklar: Vatandaşlar Serinlemek İçin Yöntem Arıyor - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman'da Kavurucu Sıcaklar: Vatandaşlar Serinlemek İçin Yöntem Arıyor

Adıyaman'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Bazıları gölgelik yerleri tercih ederken, bazıları ise hortumla kendini ıslatmayı tercih ediyor. Vücut ısısını düşürmek için ise karlambaç, soğuk urmu dut, gül suyu ve limonata gibi içecekler tercih ediliyor.

06.06.2024 13:47
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Kavurucu ve bunaltıcı sıcakların etkili olduğu Adıyaman'da vatandaşlar serinlemek için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sıcaklık uyarısı yaptığı kentlerden birisi olan Adıyaman'da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Araçlarda ve açık alanlarda hissedilen sıcaklık 45 dereceyi gördü. Vatandaşlar serinlemek için gölgelik yerleri tercih ederken, bazı vatandaşlar ise çareyi hortumla kendini ıslatmakta buluyor.

Kavurucu sıcaklar karşısında vücut ısısını düşürmek için karlambaç, soğuk urmu dut, gül suyu ve limonatayı tercih edenler de var.

Vatandaşlar, kavurucu sıcakların başladığını, serinlemek için gölgeleri tercih ettiklerini ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Kavurucu Sıcaklar: Vatandaşlar Serinlemek İçin Yöntem Arıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Kavurucu Sıcaklar: Vatandaşlar Serinlemek İçin Yöntem Arıyor - Son Dakika
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