Adıyaman'da köyde Mehmetçiği gören vatandaşın verdiği tepki izleyenleri duygulandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da köyde Mehmetçiği gören vatandaşın verdiği tepki izleyenleri duygulandırdı

12.02.2023 10:28
Adıyaman'da köyde Mehmetçiği gören vatandaşın verdiği tepki izleyenleri duygulandırdı

Depremin büyük hasara uğrattığı illerden biri olan Adıyaman'da karşısında helikopterin içinden inen Mehmetçiği gören vatandaşın tepkileri duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Depremin büyük hasara uğrattığı illerden biri olan Adıyaman'da karşısında helikopterin içinden inen Mehmetçiği gören vatandaşın tepkileri duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Vatandaşın askeri karşısında görünce sarılması ve el sallaması duygulandıran görüntüler ortaya çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, Mehmetçik ilçelere ve köylere yardım ulaştırmaya devam ediyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir köye helikopterle ulaşan Mehmetçik ile bir vatandaş arasında yürek ısıtan görüntüler ortaya çıktı. Askeri helikopterle köye ulaşan Mehmetçik, vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılaştı. Askeri helikopterin içerisinden çekilen görüntülere, Mehmetçiği karşısında gören vatandaşın sarılarak ellerini öptüğü anlar yansıdı. Ardından Mehmetçiğe el sallayan vatandaşların o anları izleyenleri duygulandırdı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da köyde Mehmetçiği gören vatandaşın verdiği tepki izleyenleri duygulandırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 Günlerdir enkaz altında olan fenomen Taha Duymaz'ın ablasından yeni paylaşım: Artık ben de ne olacağını bilmiyorum
12:24 Depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi, Gürcistan'a kaçarken havalimanında yakalandı
12:18 Son Dakika: 153. saatte mucize üstüne mucize! Rabia Öğretmen ve kardeşinden sonra bir güzel haber daha
11:59 Macar kurtarma ekibi, depremde yerle bir olan Rönesans Rezidansı'ndan 12 kişiyi kurtardı
11:47 Deprem sonrası telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne önerdi? Akşener merak edilen soruyu yanıtladı
11:36 Son Dakika: Adıyaman'da 152. saatte bir mucize daha! 8 yaşındaki çocuk, enkazdan sağ çıkarıldı
11:04 Aracına yüklediği yorganlarla Türkiye'nin yardımına koşan Azerbaycanlı Beşirli ilk kez konuştu: Çok kederliyiz
11:15 145 saat sonra enkazdan çıkarılan 13 yaşındaki kızdan görevlilere: Lütfen bana iğne yapmayın
10:33 147. saatte kurtarılan Cudi'nin ilk sözleri: Ben çok kirliyim, beni hamama götürün
10:26 Balıkesir'de kokoreç imalathanesinde patlama: 18 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2023 14:05:05. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da köyde Mehmetçiği gören vatandaşın verdiği tepki izleyenleri duygulandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement