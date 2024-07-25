Adıyaman\'da Lağım Borusuna Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Yerel

Adıyaman'da, lağım borusu içerisine sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesinde lağım çukuru içerisinde kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, lağım çukuru kapağını açarak çukur içerisine girdi. Kedinin burada bulunan bir boru içerisine girdiğini fark eden itfaiye ekipleri kediyi bulunduğu yerden çıkarttı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedinin kapalı olan lağım çukuru içerisine nasıl girdiği ise merak konusu oldu. Kedi, itfaiye ekipleri tarafından daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN