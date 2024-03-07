Adıyaman'da Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan için vefa gecesi düzenlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan için vefa gecesi düzenlendi

Adıyaman\'da Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan için vefa gecesi düzenlendi

Cihannüma Derneği Adıyaman Temsilciliği tarafından merhum Necmettin Erbakan için düzenlenen vefa gecesinde, Erbakan'ın hayatı ve siyasi yönü anlatıldı. Programa çeşitli siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

07.03.2024 10:23  Güncelleme: 10:28
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Milli Görüş Lideri merhum Necmettin Erbakan için Adıyaman'da vefa gecesi düzenlendi.

Cihannüma Derneği Adıyaman Temsilciliği tarafından merhum Necmettin Erbakan için Memur-Sen Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi. Cihannüma Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Halit Tekbaş ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı program Kur'an tilaveti ile başladı. Cihannüma Adıyaman Temsilcisi Mehmet Halit Tekbaş açılış konuşmasında, Milli Görüş Lideri Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın, geçmişten günümüze kadar her alanda derin izler bıraktığını ve onun çizmiş olduğu Milli Görüş Çizgisinden yoluna devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış ise konuşmasında, Milli Görüş Lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'nın hayatı ve siyasi yönünden bahsetti.

Programa Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, AK Parti Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Program sonunda katılımcılara Necmettin Erbakan'ın 'Davam' isimli kitabı hediye edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan için vefa gecesi düzenlendi - Son Dakika

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