Adıyaman'da Narkotik Şube öğretmenlere uyuşturucuyla mücadele semineri düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da Narkotik Şube öğretmenlere uyuşturucuyla mücadele semineri düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman\'da Narkotik Şube öğretmenlere uyuşturucuyla mücadele semineri düzenledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da Narkotik Şube ekipleri, 12 Ekim Pazartesi günü Fatih Anadolu Lisesi'nde öğretmenlere uyuşturucuyla mücadele semineri düzenledi. Seminerde uyuşturucu kullanımının önlenmesi, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve farkındalığın artırılması ele alındı.

Adıyaman'da öğretmenlere yönelik uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirme ve farkındalık semineri düzenlendi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Ekim Pazartesi günü Fatih Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen seminerde, öğretmenlere uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Seminerde, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve toplumsal farkındalığın artırılmasının önemi ele alındı. Fatih Anadolu Lisesinde düzenlenen seminer dolayısıyla Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
Anadolu LisesiNarkotikAdıyamanGüvenlikGüncelEğitimYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı Bir anne son anda müdahale etmiş Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı! Bir anne son anda müdahale etmiş
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü 60 yaşındaki adamın acı sonu Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
14:51
11 gol, 10 asist yapmıştı Fenerbahçe’de şok ayrılık
11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
14:42
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan’da Aliyev’i zora sokacak görüntü
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
14:16
PKK’nın Metina’daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
14:00
PKK, Kuzey Irak’taki 4 kampı boşalttı
PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
13:44
17 yaralının olduğu kaza kamerada Vali dayanamadı tek cümle söyledi
17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi
13:11
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 15:16:41. #.0.2#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Narkotik Şube öğretmenlere uyuşturucuyla mücadele semineri düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei