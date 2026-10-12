Adıyaman\'da Narkotik Şube öğretmenlere uyuşturucuyla mücadele semineri düzenledi

Adıyaman'da öğretmenlere yönelik uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirme ve farkındalık semineri düzenlendi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Ekim Pazartesi günü Fatih Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen seminerde, öğretmenlere uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Seminerde, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve toplumsal farkındalığın artırılmasının önemi ele alındı. Fatih Anadolu Lisesinde düzenlenen seminer dolayısıyla Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür edildi.