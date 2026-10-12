Adıyaman\'da okul bahçesinde akrep sokmasıyla 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da okul bahçesinde akrep sokmasıyla 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın merkezine bağlı Yenigüven Köyü'ndeki ilkokulun bahçesinde oyun oynayan 9 yaşındaki çocuğu akrep soktu. Ailesince otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Adıyaman'da okul bahçesinde oyun oynadıkları sırada akrep tarafından sokulan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven Köyü İlkokulu bahçesinde oyun oynayan 9 yaşındaki Dicle Su Ş'yu akrep soktu. Akrep tarafından sokulan küçük çocuk, ailesi tarafından otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Dicle Su Ş'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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