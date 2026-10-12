Adıyaman\'da okul bahçesinde akrep sokmasıyla 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da okul bahçesinde oyun oynadıkları sırada akrep tarafından sokulan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven Köyü İlkokulu bahçesinde oyun oynayan 9 yaşındaki Dicle Su Ş'yu akrep soktu. Akrep tarafından sokulan küçük çocuk, ailesi tarafından otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Dicle Su Ş'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.