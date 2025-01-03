Adıyaman\'da Regaip Kandili Kutlaması: 5 Bin Paket Kandil Simidi İkramı

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Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Regaip Kandili dolayısıyla kent merkezindeki camilerde ve Adıyaman Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezi'nde (AKEM) vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Yatsı namazının ardından Emir Sultan Camii, Yenipınar Camii ve AKEM'de toplamda 5 bin paket kandil simidi dağıtılırken, ikramlar arasında çay ve şişe su da yer aldı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kandil dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nin ülkemize ve milletimize barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bu özel gecenin manevi atmosferine uygun olarak camilerimizde vatandaşlarımıza kandil simidi ve çay ikram ettik. Tüm hemşerilerimizin kandilini kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim" diye konuştu.

Adıyaman Belediyesi'nin bu anlamlı etkinliği, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - ADIYAMAN