Adıyaman'da Sümerevler Mahallesi'ndeki Park Çalışması Hızlandırıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Sümerevler Mahallesi'ndeki Park Çalışması Hızlandırıldı

Adıyaman\'da Sümerevler Mahallesi\'ndeki Park Çalışması Hızlandırıldı

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Sümerevler Mahallesi'ndeki park çalışmasını hızlandırdı. Park, yaz tatili bitmeden hizmete açılacak.

14.05.2024 11:24  Güncelleme: 11:27
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Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Sümerevler Mahallesi'ndeki park çalışmasını hızlandırdı. Park, yaz tatili bitmeden hizmete açılacak.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatları ile kentin dört bir yanında yeşil alan çalışmalarına hız veren ekipler, Sümerevler Mahallesi'nde yapımı süren 7 bin 500 metrekare büyüklüğündeki parkı yaz bitmeden vatandaşın hizmetine sunacak. Yaklaşık yüzde 60'ı yeşil alandan oluşan park içerisinde hem çocukların eğlenebilecekleri oyun grupları hem de yetişkinlerin keyifle vakit geçirebilecekleri spor ve yaşam alanları yer alacak.

Çalışmayla ilgili bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürü İdris İde, yeşil alanları, yürüyüş, koşu, bisiklet parkurları, çocuk oyun grupları, spor sahaları ve piknik yapmaya uygun kamelyaları ile parkın tam bir yaşam kompleksi olacağını söyledi. İde, "Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi üzerinde bulunan parkımızda çalışmalarımız devam etmektedir. Yapımına başlanan park alanımız toplamda 7 bin 500 metrekare alana sahip olurken, bunun 4 bin 250 metrekaresi yeşil alan, geri kalan 3 bin 250 metrekaresi ise sert zeminden oluşmaktadır. Parkımız içerisinde 25 adet araç otoparkı, 200 metrekare basketbol sahası, 385 metrekare yürüyüş, koşu ve bisiklet parkuru,450 metrekare çocuk oyun alanı ile 10'lu fitness spor aletleri takımının olduğu bir alandan oluşacaktır. Ayrıca, Adıyaman iklimine uygun 218 adet ağaç dikimi ile aydınlatma sistemi yapılacaktır. Kurmakta olduğumuz oyun grubu toplamda 450 metrekare alana sahip olup aynı anda 40 ila 50 çocuğun birlikte oyun oynayabileceği bir alanı içerisinde barındırarak, parkımızın etrafına kamelya ve banklarımızda yerleştirilecektir. Mahalle sakinlerimizin çocuklarıyla birlikte keyifle vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturuyoruz. Parkımız şimdiden şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Sümerevler Mahallesi'ndeki Park Çalışması Hızlandırıldı - Son Dakika

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