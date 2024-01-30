Adıyaman\'da Sümerevler Mahallesinde Semt Park Çalışmaları Başladı

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sümerevler Mahallesinde semt park için çalışmalara başladı.

Yapımına başlanan Semt Park 7 bin 500 metrekare alana sahip olurken içerisinde basketbol sahası, yürüyüş ve bisiklet yolu, fitness alanı, çocuk oyun alanı, otopark, piknik alanı ve yeşil alana sahip olacak.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Sümerevler Mahallesinde yapımına başlanan parkın çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışma alanını gezerek yetkililerden bilgi alan Başkan Kılınç yaptığı açıklamada, "Adıyaman'ımızı yeniden ayağa kaldırmak ve vatandaşlarımıza sosyal alan oluşturmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Yakın zamanda açılışını yaptığımız Yakup Taş Park'ının yanı sıra şimdide depremden önce başlamayı planladığımız Semt Park'ın çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebileceği bir sosyal alan olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN