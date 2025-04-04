Adıyaman\'da Tarım Değerlendirme Toplantısı

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen değerlendirme toplantısında ilin tarımı ile ilgili son gelişmeler konuşuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman Taşra Birimleri Koordinasyon ve Değerlendirme toplantısı İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan başkanlığında yapıldı. Toplantıya Adıyaman'da bulunan bakanlığa bağlı taşra birimleri yetkilileri katıldı. Toplantıda Kırsalda Bereket Projesi, Adıyaman Toprak Mahsulleri Ofisinin depolama kapasitesi, tarımsal üretimin planlanması, kuraklığın tarıma etkileri ve alınması gereken tedbirler, yaban hayatın korunması ve tarıma etkileri konuları görüşüldü. - ADIYAMAN