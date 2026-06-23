Adıyaman\'da Tehlikeli Çukur

Adıyaman'da ana yol ortasında bulunan çukur kazalara davetiye çıkarıyor.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Karaali Caddesi Safvan Bin Muattal Kız Öğrenci Yurdu yakınlarındaki çukur hem kazalara davetiye çıkarıyor hem de vatandaşların tepkisine neden oluyor. Yolda bulunan çukurun biran önce düzeltilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden konuyla ilgili çalışma beklediklerini dile getirdi. - ADIYAMAN