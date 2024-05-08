Adıyaman'da Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı

Adıyaman\'da Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Mayıs Trafik Haftası kapsamında kent merkezinde denetimler düzenledi. Denetimlerde sürücülerin ve araçların evrak kontrolleri yapılarak trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. Sürücüler, yapılan denetlemelerden memnuniyetlerini dile getirerek sıklaştırılmasını istedi.

08.05.2024 16:53
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Mayıs Trafik Haftası kapsamında denetimler sıklaştırıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinin çeşitli noktalarında denetim düzenlendi. Trafik Haftası kapsamında sıklaştırılan denetimlerde sürücülerin ve araçların evrak kontrolleri yapılarak aynı zamanda trafik kurallarına uyulması gerektiği konusunda da uyarılarda bulunuldu.

Yapılan denetlemelerden dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getiren sürücüler, denetimlerin sıklaştırılmasını istedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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