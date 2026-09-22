Adıyaman\'da üniversite güvenliği için tedbirler Vali Küçük başkanlığında görüşüldü

Adıyaman'da 2026-2027 akademik yılının başlaması dolayısıyla "Üniversitelerde huzur ve güveni artırma" toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük başkanlığında düzenlenen toplantıya, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Vali Yardımcısı Nurettin Yavuz, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Adıyaman Üniversitesi'nde öğrenim görecek öğrencilerin eğitim hayatlarını huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Üniversite kampüsü ve çevresinde güvenliğin artırılması, öğrenci yurtları ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri, öğrencilerin ulaşım ve barınma ihtiyaçları ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.