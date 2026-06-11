Adıyaman'da 'Üreten Adıyaman' Fotoğraf Yarışması - Son Dakika
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Adıyaman'da 'Üreten Adıyaman' Fotoğraf Yarışması

Adıyaman\'da \'Üreten Adıyaman\' Fotoğraf Yarışması
11.06.2026 12:58
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ATSO, Adıyaman'ın ekonomik potansiyelini fotoğraf yarışmasıyla görünür kılacak.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), kentin üretim gücünü, emek kültürünü ve ekonomik potansiyelini fotoğraf sanatı aracılığıyla görünür kılmak amacıyla "Üreten Adıyaman" temalı fotoğraf yarışması düzenleyeceğini duyurdu.

Adıyaman'ın tarımdan sanayiye, zanaattan girişimciliğe uzanan üretim hikayesini fotoğraf kareleriyle belgelemeyi hedefleyen yarışma kapsamında, kentin üretim odaklı yapısının ve emek kültürünün sanat yoluyla kayıt altına alınması amaçlanıyor.

Yarışmada, Adıyaman'ın bereketli topraklarında çalışan çiftçiler, hayvancılık faaliyetleri, sanayi tesislerinde devam eden üretim süreçleri, el emeğiyle ortaya çıkan zanaat ürünleri ve alın teriyle yaşamını sürdüren insanların hikayeleri fotoğraf sanatçılarının objektifine yansıyacak.

ATSO tarafından yapılan açıklamada, yarışmanın temel amacının üretimin merkezinde yer alan insanı, emeği ve şehrin ekonomik dinamizmini sanatsal bir bakış açısıyla belgelemek olduğu belirtildi. Ayrıca Adıyaman'ın üretim kültürünün ulusal ölçekte tanıtılması ve gençlerin üretim temalı sanatsal çalışmalara yönlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Yarışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, "Üreten Adıyaman" temasının yalnızca bir yarışma başlığı olmadığını, aynı zamanda şehrin kimliğini ve geleceğe dönük vizyonunu yansıttığını söyledi.

Adıyaman'ın üretken insanları, bereketli toprakları, gelişen sanayisi ve girişimcilik ruhuyla her geçen gün büyüyen bir şehir olduğuna dikkat çeken Torunoğlu, ATSO olarak bu potansiyeli görünür kılmak istediklerini belirtti. Torunoğlu, yarışma sayesinde hem şehrin üretim hikayesinin anlatılacağını hem de emek veren insanların yaşamlarına dikkat çekileceğini ifade ederek tüm fotoğraf sanatçılarını, gençleri ve fotoğraf tutkunlarını yarışmaya katılmaya davet etti.

Yarışmada dereceye giren katılımcılara çeşitli ödüller verilecek. Buna göre birinci olan yarışmacıya tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın ödülü takdim edilecek. Ayrıca mansiyon ödülüne layık görülen katılımcılara 2 bin TL para ödülü verilecek.

Yarışmada değerlendirilecek eserler; "Tarım ve Hayvancılık", "Sanayi ve Üretim", "El Emeği ve Zanaat" ile "Üreten İnsan Hikayeleri" kategorilerinde kabul edilecek.

Katılımcılar başvurularını çevrim içi başvuru formu üzerinden gerçekleştirebilecek. Son başvuru tarihinin 10 Temmuz 2026 olarak açıklandığı yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye ATSO'nun resmi iletişim kanalları üzerinden ulaşılabileceği bildirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da 'Üreten Adıyaman' Fotoğraf Yarışması - Son Dakika

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