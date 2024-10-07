Adıyaman'da Uyuşturucu Kullanımına Tepki Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da Uyuşturucu Kullanımına Tepki Yürüyüşü Düzenlendi

Adıyaman\'da Uyuşturucu Kullanımına Tepki Yürüyüşü Düzenlendi

Adıyaman'da artan uyuşturucu kullanımı ile ilgili olarak düzenlenen yürüyüşe, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan'ın da katıldığı belirtildi. Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu Adıyaman İl Başkanı Cebrail Erdil, çocukların aileden bağımsız olarak yetiştiğini vurgulayıp, ailenin yanı sıra toplumun yanında olmayı hedeflediklerini ifade etti.

07.10.2024 13:43  Güncelleme: 13:45
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Adıyaman'da artış gösteren uyuşturucu kullanımına tepki göstermek amacıyla yürüyüş yapıldı.

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan'ın da katıldığı tepki yürüyüş öncesi Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu Adıyaman İl Başkanı Cebrail Erdil tarafından basın açıklaması yapıldı.

Çocukların insanlık tarihinin en kırılgan kesim olduğunu vurgulayan Başkan Erdil, "Eskiden aileye bakıp çocuğu, çocuğa bakıp aileyi tanıyacak emareler vardı. Ancak başta iş yaşamın değişmesi eğitim ve dijitalleşme çocukların aileden bağımsız olarak yetişmesine neden oldu. Yani yetiştirme, hayata hazırlama ve kontrol ailenin dışında gerçekleşmekte. Bu durumda aile çocuğun kontrolünü tam olarak sağlayamadığından ailenin yanında bazı sivil dayanışma biçimlerine de ihtiyaç duymaktadır. İşte bizler, uyuşturucu trafiğine girmiş, girmekte olan veya enerjisi yüksek potansiyeli olan bireylere elimizi uzatıyoruz. Dolayısıyla ailenin yanında olacağız, toplumun yanında olacağız ve bu şekilde ülkemizi gelecek kuşaklara sağlam ulaştıracağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Mimar Sinan Parkı önünde başlayan yürüyüş Demokrasi Parkı'nda sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Uyuşturucu Kullanımına Tepki Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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