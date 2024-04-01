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Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Kahta ilçesinden Adıyaman merkeze kadar düzenlenen 35 kilometrelik yürüyüşte uyuşturucuyla mücadele için pankartlar açıldı. Yürüyüş sonunda Adıyaman merkezde basın açıklaması düzenlendi. UMFED Genel Başkan Yardımcısı Cihat Arutay, uyuşturucu ile mücadelenin süreklilik arz eden uzun bir süreç olduğuna dikkat çekerek, bağımlılıkla mücadelede tüm kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde olması gerektiğini vurguladı.

Arutay, "Uyuşturucu illetinin toplumun ortak yarası olduğuna vurgu yaparak, bu toplumsal hastalıktan korunmanın yegane yolunun bireylerin söz konusu bu illetten uzak tutulması gerekmektedir. Bu konuda bir toplumsal bilincin oluşması için ortak çalışma yapılmalıdır" diye konuştu. - ADIYAMAN